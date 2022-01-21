Отель Rixos в Сочи снова стал лучшим в России

21 янв. 23:31

Пятизвездочный Отель "Rixos Красная Поляна Сочи" стал лучшим горнолыжным отелем России 2021 года, - говорится в рейтинге World Ski Awards

"Отель Rixos в очередной раз подтвердил свой значимый статус в индустрии гостеприимства и отельного бизнеса. Ранее он вошел в топ-2 среди всех отелей бренда в мире. Награда World Ski Awards в номинации "Лучший горнолыжный отель в России" - это оценка и высоких стандартов сервиса отдельного отеля, и всего курорта в целом", - отметил гендиректор "Курорта Красная Поляна" Андрей Круковский, передает портал Юга.ру.

Напомним, отель предоставляет своим гостям 114 номеров, двухуровневый SPA-комплекс Rixos Royal SPA, лобби-бар, 2 ресторана, 5 конференц-залов, Karaoke Room и ночной клуб, а в январе 2022 года в отеле открылся ресторан восточной и кавказской кухни Layali с панорамным видом на Кавказские горы.