Триумфаторы Олимпиады в Токио по вольной борьбе пропустят турнир в Красноярске

22 янв. 6:29

Олимпийские чемпионы по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев и Заур Угуев не выступят на предстоящем турнире имени Ивана Ярыгина, который состоится в Красноярске.

Тренерский штаб сборной России освободил борцов от участия. Также мероприятие пропустит золотой призер Олимпиады в Токио Заурбек Сидаков.

"Мы приняли решение освободить от участия Абдулрашида Садулаева, Заурбека Сидакова и Заура Угуева, но эти спортсмены будут рассматриваться на участие в чемпионате Европы", - приводит слова главного тренер команды Дзамболата Тедеева РИА Новости.

Турнир имени Ивана Ярыгина пройдет 27-30 января в Красноярске. Соревнования являются для российских борцов одним из основных этапов отбора на первенство Европы.