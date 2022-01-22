Очередной инвестиционный форум может пройти в кубанском "Сириусе"

22 янв. 5:24

Власти "Сириуса" готовы предоставить площадку для проведения Российского инвестиционного форума, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка, сообщили в пресс-службе федеральной территории.

"Российский инвестиционный форум – это принципиально важная площадка для обсуждения развития национальных проектов в разных регионах страны. Мы готовы принять его в более поздние сроки, как только улучшится эпидемиологическая обстановка", - цитирует собеседника РИА Новости.

Российский инвестиционный форум, на котором обсуждаются ключевые вопросы реализации национальных проектов и экономического развития, проводится в Сочи ежегодно и был запланирован на 17-19 февраля, однако ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о его переносе из-за эпидемиологической ситуации.

Напомним, федеральная территория "Сириус" расположена в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. Она была создана на базе объектов олимпийского наследия по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году, здесь находится Образовательный центр для талантливых детей со всей страны.