Пьяного вора-"соню" поймали в Первой Синюхе на Кубани

21 янв. 23:24

Житель хутора Первая Синюха хотел совершить кражу, но уснул прямо на месте преступления, об инциденте сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В дежурную часть ОМВД по Лабинскому району обратилась местная жительница, которая рассказала, что, вернувшись домой, увидела разбитое окно, в доме раздавался посторонний шум.

Правоохранители нашли в одной из комнат спящего мужчину и доставили его в отдел полиции.

"Установлено, что 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом потерпевшей, похитил дорогостоящий телевизор, и планировал скрыться, однако уснул", - отметили в ведомстве.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", с мужчины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.