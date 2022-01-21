Жители Каспийска отблагодарили медиков ковид-центра сосновой аллеей

21 янв. 23:12

В благодарность медикам, борющимся с коронавирусом в дагестанском Каспийске, участники выездного совещания Федерального агентства лесного хозяйства сегодня высадили сосновую аллею, - сообщили в комитете по лесному хозяйству региона.

"Участники акции высадили 26 сосен с закрытой корневой системой. Это дерево выбрано не случайно, так как именно оно благотворно влияет на больных легочными заболеваниями", - цитирует собеседника ТАСС.

Напомним, многофункциональный медицинский центр в Каспийске был построен силами Минобороны РФ, он впервые принял пациентов в 2020 году.