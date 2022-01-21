Серийного похитителя грецких орехов задержали на Ставрополье

21 янв. 22:59

Подозреваемый в покушении на совершение кражи задержан на Ставрополье, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Хозяйка частного дома в Кировском округе заявила в полицию о попытке хищения 12 ящиков с грецкими орехами.

На месте событий полицейские застали 52-летнего ранее судимого жителя станицы Марьинской, который пытался совершить кражу.

Выяснилось, что мужчина летом и осеньюподрабатывал у потерпевшей, тогда он и заметил ящики с грецкими орехами.

"Он проник на территорию домовладения женщины и попытался похитить продукцию, однако довести до конца задуманное ему не удалось. Жильцы услышали, что во дворе кто-то ходит, и вызвали полицию", - пояснили в полиции. Преступник кинул ящики у забора, но убежать не сумел - его задержали прибывшие правоохранители. В отделе внутренних дел он дал признательные показания.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 п. "а" ст.158 УК РФ (покушение на совершение кражи).

Оказалось, что ранее рецидивист уже похищал орехи у заявителей. Мужчина их продал, а деньги потратил на свои нужды. Тогда хозяева в полицию не обратились.

Идет расследование, устанавливается возможная причастность подозреваемого к аналогичным хищениям на территории округа.