Смерть восьми беременных с коронавирусом расследуют в Северной Осетии

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел встречу с родственниками рожениц, госпитализированных в Правобережную районную больницу с коронавирусом и умерших в медучреждении в конце 2021 года. Такое сообщение опубликовано на сайте главы и правительства республики.
"Близкие умерших попросили руководителя республики взять на личный контроль расследование гибели женщин и новорожденных, а также призвали наказать всех виновных в случившейся трагедии", - говорится в нем.
Глава республики пообещал содействовать объективному расследованию, взять его ход на личный контроль и взаимодействовать со всеми заинтересованными структурами.
Напомним, по данным Минздрава Северной Осетии, с сентября по декабрь прошлого года произошло восемь летальных исходов среди беременных женщин, шесть из них - в родильном отделении для беременных с коронавирусом Правобережной центральной районной клинической больницы.