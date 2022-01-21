Смерть восьми беременных с коронавирусом расследуют в Северной Осетии

21 янв. 22:37

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел встречу с родственниками рожениц, госпитализированных в Правобережную районную больницу с коронавирусом и умерших в медучреждении в конце 2021 года. Такое сообщение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

"Близкие умерших попросили руководителя республики взять на личный контроль расследование гибели женщин и новорожденных, а также призвали наказать всех виновных в случившейся трагедии", - говорится в нем.

Глава республики пообещал содействовать объективному расследованию, взять его ход на личный контроль и взаимодействовать со всеми заинтересованными структурами.

Напомним, по данным Минздрава Северной Осетии, с сентября по декабрь прошлого года произошло восемь летальных исходов среди беременных женщин, шесть из них - в родильном отделении для беременных с коронавирусом Правобережной центральной районной клинической больницы.