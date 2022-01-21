Возможных мародеров, грабивших аэропорт Алматы, схватили в Шымкенте

21 янв. 22:16

Двое подозреваемых в кражах, совершенных в аэропорту Алматы во время массовых беспорядков, задержаны в Шымкенте, рассказали в Департаменте полиции на транспорте МВД Казахстана.

Начальник департамента Онал Бекиев пояснил, что 18 января удалось задержать мужчин, которые забрали из билетной кассы, аптеки, магазинов и кафе, расположенных в воздушной гавани, деньги, еду и оргтехнику, передает Sputnik Казахстан.

Запущено досудебное расследование по ст. 188 Уголовного кодекса "Кража", задержанные взяты под стражу.