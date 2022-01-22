Экономист Commerzbank: Европе нечем заменить российский газ

В разгар зимнего сезона европейские газовые резервы оказались на минимуме. Если Россия приостановит поставки из-за украинского кризиса, сможет ли сжиженный природный газ (СПГ) заполнить пробел, задается вопросом Deutsche Welle.

На этой неделе стали известны масштабы энергетического кризиса в Европе: Commerzbank опубликовал текущие данные по запасам природного газа в Европейском союзе. Хранилища на территории блока заполнены меньше, чем на половину на пике зимнего спроса, сообщает второе по величине кредитное учреждение в Германии. ”В настоящее время объем газа в хранилищах составляет 47%, - сообщил главный экономист франкфуртского Commerzbank, Бернд Вайденштайнер. - Обычно, зимой хранилища заполнены на 60%, так что текущие уровни значительно ниже”.

Согласно графику, опубликованному банком в Twitter, в предыдущие годы наполненность европейских хранилищ в январе варьировалась от 60 до 85%. Европа уже страдала от энергетических проблем, когда российская государственная компания ”Газпром” снизила поставки природного газа в октябре, что привело к росту цен на энергоноситель. Если Россия прекратит поставки природного газа в ходе военного конфликта или в связи с любыми западными санкциями, ”ряд европейских хранилищ опустеет очень скоро”, предупреждает Вайденштайнер. На отопление домов и предприятий в прошлом месяце в Европу были доставлены 10 грузов СПГ, изначально предназначавшихся для Азии.

Сможет ли СПГ заполнить пробел?

Закупка грузов вызвала споры о том, сможет ли СПГ положить конец европейской зависимости от России. СПГ - это природный газ, который охлаждается до жидкого состояния, его объем при этом уменьшается в 600 раз. СПГ обычно доставляется на огромных кораблях в герметизированных контейнерах, в которых газ сохраняется в жидком состоянии при температуре - 162°С. В пункте назначения СПГ вновь переводится в газообразное состояние (процесс регазификации). Благодаря сланцевому буму в последнее десятилетие США - крупнейший в мире экспортер СПГ. США хотят увеличить экспорт СПГ в Европу. Хотя американские компании увеличили экспортные мощности СПГ на 20% до 4 млрд кубометров в день, согласно данным Международного энергетического агентства, новых поставок будет недостаточно для того, чтобы спасти Европу, если Россия вдруг перекроет краны.

Экспортерам СПГ нужно время

В краткосрочной перспективе ”СПГ не сможет полностью компенсировать какие бы то ни было поставки российского газа”, - утверждает Вайденштайнер, ссылаясь на ”нехватку свободных мощностей таких экспортеров как США и Катар”. Экономист из Commerzbank уверен, что хотя у Европы есть мощности для регазификации импортированного СПГ, ”газ будет сложно доставить конечным потребителям, поскольку распределительная инфраструктура не предназначена для перехода на сжиженный газ”.

По сообщениям Reuters, ввиду европейской энергетической уязвимости американское правительство недавно провело переговоры с несколькими международными энергетическими корпорациями с целью разработки плана поставок газа в Европу в случае, если российский газ будет недоступен. Цитируя двух анонимных американских чиновников и ссылаясь на промышленные источники, Reuters пишет о том, что Госдепартамент США связался с компаниями, чтобы выяснить, каким образом можно будет обеспечить дополнительные поставки.

На фоне значительного глобального спроса корпорации сообщили чиновникам, что в настоящее время на рынке не много газа для того, чтобы заменить большие объемы, поступающие из России. Вайденштайнер предупреждает, что если не найдутся новые экспортеры природного газа или СПГ, Европе будет непросто компенсировать нехватку энергоресурса, если Россия откажется от экспорта.

Возврат к углю?

”Можно вернуть в строй угольные электростанции, но защитники окружающей среды будут не в восторге, - говорит Вайденштайнер. - Однако это единственная наша возможность в ближайшей перспективе”.

В России утверждают, что запуск нового газопровода ”Северный поток-2” поможет решить энергетические проблемы Европы. Газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, был завершен в конце прошлого года, но до сих пор не получил лицензию на ввод в эксплуатацию от Германии. Немецкое правительство винит в задержке новые законодательные нормы, а усиливающаяся напряженность в отношении Украины заставляет Берлин откладывать авторизацию.

Против ”Северного потока-2” выступают США и ряд европейских государств, включая Польшу и Украину, которые заявляют, что газопровод еще больше усилит влияние России на континент и снизит транзитные сборы, получаемые Киевом за газ, проходящий через трубы, расположенные на территории страны.

Вайденштайнер считает, что решение кризиса не зависит от введения в эксплуатацию ”Северного потока-2”, поскольку Россия может поставлять больше газа через существующие трубопроводы.