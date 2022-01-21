В Новоалександровске заработал мясоперерабатывающий комплекс

21 янв. 22:46

На Ставрополье открылся новый мясоперерабатывающий комплекс "Новоалександровский мясокомбинат", который будет перерабатывать 30 т мяса за смену, - сообщили в пресс-службе губернатора.

"В Новоалександровске состоялось торжественное открытие нового мясоперерабатывающего комплекса "Новоалександровского мясокомбината". Его строительство завершилось в конце прошлого года, а стоимость составила более 550 млн рублей. Комплекс будет производить колбасные изделия и деликатесы, замороженные полуфабрикаты и мясные консервы", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Предприятие, в состав которого входит единый логистический центр, уже работает с животноводческими хозяйствами Ставропольского края. В нем также внедрена современная система управления безопасностью пищевых продуктов, обеспечивающая их хранение и контроль на всех этапах производственного процесса.

"Производство столь высокого уровня - новый шаг в укреплении продовольственной безопасности нашего региона и нашей страны, а также увеличение доли ставропольской продукции на прилавках российских магазинов и рост экономического потенциала Ставрополья", - отметил на открытии губернатор края Владимир Владимиров.