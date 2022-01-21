"Умная" спортплощадка поможет в тренировках жителям Усть-Джегуты

21 янв. 22:33

В скором времени в микрорайоне Московский карачаево-черкесского города Усть-Джегута вырастет первая в регионе современная "умная" спортивная площадка, - сообщили в администрации Усть-Джегутинского района КЧР.

"Все объекты на инновационной спортплощадке будут оснащены QR-кодами, которые позволят занимающимся на ней контролировать правильность выполнения упражнений и выстраивать индивидуальную тренировку", - рассказал сотрудник районной администрации, передает "Интерфакс".

В комплекс войдут мини-футбольное поле, беговые дорожки с полиуретановым покрытием, универсальный игровой комплекс для игры в волейбол и баскетбол, площадка с уличными тренажерами, а также зрительские трибуны, - говорится в сообщении.