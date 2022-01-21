Власти Ставрополья утроят закупки антикоронавирусных лекарств

21 янв. 22:14

Власти Ставропольского края намерены втрое увеличить финансирование для обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, предусмотрев на эти цели более 227 млн рублей бюджетных средств, - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

"В минувшем году на эти цели из бюджетов всех уровней было направлено почти 363 млн рублей. В наступившем 2022 году эта работа будет продолжена. Только в региональном бюджете на эти цели предусмотрено более 227 млн рублей", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В крае с начала года уже закуплены медикаменты на 134 млн рублей, средства на это были выделены из федерального и краевого бюджетов. Препараты распределяются между медучреждениями, в которых проходят лечение амбулаторные пациенты.