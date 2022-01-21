Ученые выяснили, чем грозит коронавирус мужчинам

21 янв. 21:55

Одним из последствий коронавируса могут стать проблемы с фертильностью у мужчин, статья об этом опубликована в American Journal of Epidemiology.

"Коронавирус SARS-CoV-2 может стать причиной кратковременного снижения мужской фертильности, а вакцинация … не снижает фертильность ни у одного из партнеров", - цитирует ее РИА Новости.

Помимо этого, по данным ученых, вакцинация от коронавируса не оказывает негативного влияния на планирующих ребенка женщин: в действительности для здоровья опасен только Covid-19, а не прививки.