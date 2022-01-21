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Что нужно Индии от центральноазиатских республик

Asia Times
Что нужно Индии от центральноазиатских республик

Парад 26 января, День республики, предоставляет Индии возможность приглашать в страну важных для нее иностранных лидеров. Asia Times пишет, что премьер-министр Наренда Моди, избранный в 2014 году, проводит множество иностранных визитов и принимает лидеров других стран. В 2015 году на День республики он пригласил президента США Барака Обаму. Затем в Индии побывали лидеры Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Африки, Бразилии и Великобритании. В прошлом году премьер-министр Великобритании отменил свой визит в последнюю минуту из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в стране. 

2018 год выделяется на фоне остальных, поскольку Индия пригласила на празднования целую группу из десяти национальных лидеров-членов Ассоциации государств Восточной Азии.  В этом году формат должен был быть аналогичным: Индия отправила приглашения главам пяти республик Центральной Азии. Но во второй раз подряд пандемия помешает лидерам государств добраться до Нью-Дели. Их общение будет ограничено первым в истории саммитом Индия - Центральная Азия в онлайн-формате 27 января.  Причины, по которым было принято решение срочно организовать саммит очевидны, тем не менее первое мероприятие такого формата требует тщательного анализа. Необходимо понимать, что спровоцировало интерес Индии к Центральной Азии и что можно ожидать от саммита и после него. 

Слабое партнерство 

В этом году исполняется 30 лет со дня дипломатического признания Индией пяти центральноазиатских государств: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Индия была одна из первых, кто признал независимость этих стран. Премьер-министр Нарасимха Рао совершил два визита в регион - в 1993 и 1995 годах.  С тех пор Индия с переменным успехом сотрудничает с республиками в таких сферах как безопасность, культура, образование, фармакология, туризм, торговля углеводородами и ураном, а также в области информации, кибербезопасности и космических технологий.  Тем не менее физическое присутствие Индии в центральноазиатских республиках, не имеющих выхода к морю, оставалось ограниченным. Напряженность в Афганистане, сближение Индии с США, беспокойство Вашингтона и санкционное давление в связи с индийскими инвестициями в иранский порт Чабахар, негативно повлияли на связи Нью-Дели с Центральной Азией. 

Индия установила военное присутствие в регионе: индийская военно-воздушная база действует в Таджикистане с 2002 года, но она представлена всего лишь несколькими вертолетами: бомбардировщики на ней размещать запрещено. В том же году Индия, Иран и Россия договорились о Международном транспортном коридоре ”Север-Юг”, затем последовало соглашение о трубопроводе Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), но ни один из проектов пока осуществлен не был. 

Китай берет инициативу на себя 

В свою очередь Китай - единственная глобальная держава, демонстрирующая масштабное расширение присутствия в Центральной Азии. Причина такой активной вовлеченности Пекина в регионе - вопросы безопасности и независимости центральноазиатских государств, влияющие на беспокойных уйгуров, проживающих в Синьцзяне. Пекин обеспечил демаркацию своих границ с республиками, доступ к их природным и минеральным ресурсам и продвижение своей инициативы ”Один пояс - один путь” в регионе с плохо развитой инфраструктурой. 

В результате, за последние тридцать лет торговый оборот Китая с пятью странами вырос более чем в 100 раз и достиг в 2018 году $41,7 млрд. Пекин поставляет в регион товары на сумму $100 млрд, а инвестиции к 2020 году превысили $136 млрд.  Китаю удалось обогнать Россию и стать главным союзником Центральной Азии, несмотря на дружбу между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, основанную на китайском импорте и инвестициях в российский энергетический сектора и передачу Москвой оборонных технологий Пекину. 

Исторически минировавшая в регионе Россия оказалась зажатой Китаем с одной стороны и НАТО с другой. В связи с этим Россия пошла на сближение с Индией.  По сообщениям, Китай установил военное присутствие в Таджикистане, и в прошлом октябре увеличил объемы помощи для строительства базы стоимостью  $8,5 млрд, где будут размещены группы быстрого реагирования китайского Управления по борьбе с организованной преступностью.  На фоне китайского наступления Россия пытается связать вместе бывшее ближнее зарубежье в рамках ОДКБ и Евразийского союза, но Индия по-прежнему далеко не главный игрок, а ее торговый оборот с регионом составляет всего $2 млрд, причем половина приходится на Казахстан. 

Афганский кризис 

Интерес Индии к центральноазиатскому региону оказался своевременным. Стремительный вывод американских войск из Афганистана спровоцировал сближение Нью-Дели и пяти республик Центральной Азии. Захват Кабула "Талибаном"* и последовавший хаос еще больше осложнили и без того ограниченный доступ Индии к региону, где три из пяти стран - Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан граничат с Афганистаном.  По сравнению с Россией, Китаем, Ираном и Пакистаном, у которых крепче связи и влияние на "Талибан"*, Индии и Центральной Азии в первую очередь приходиться решать вопросы распространения терроризма, наркотиков, радикализации и наплыва беженцев. 

По вышеуказанным причинам Индия начала активно налаживать связи с центральноазиатскими странами. В ноябре индийским советником по национальной безопасности Аджидом Довалом был проведен Региональный диалог по безопасности со странами, граничащими с Афганистаном, в том числе и пять республиками Центральной Азии. Затем министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провел в Нью-Дели саммит ”Диалог Индия-Центральная Азия” на уровне министров иностранных дел. 

В результате второй встречи было подготовлено заявление, состоящее из 29 пунктов. В нем подчеркивается консенсус сторон и перечислены возможные инициативы для партнерства. Всё это было сделано в рамках подготовки к первому саммиту Индия-Центральная Азия, который состоится в онлайн-режиме на следующей неделе.

Афганский гуманитарный кризис и беженцы - главные причины беспокойства. По оценкам ООН, более 5,7 млн афганцев живут за пределами своей страны, многие из них - в государствах Центральной Азии. В 1970-х годах численность сикхов в Афганистане составляла 100 тысяч, к 2021 году их осталось в стране всего 240. Очевидно, что большинство из них переселились в Индию.  Из 2,6 млн зарегистрированных афганских беженцев по всему миру, в Индии их пока не так много: около 150 тысяч живут в Дели, еще 2,5 - в округе Пуна в штате Махараштра. Предоставление помощи для облегчения гуманитарного кризиса в Афганистане и среди афганской диаспоры будет главной темой предстоящего саммита Индия-Центральная Азия. 

Общие цели 

Помимо Афганистана у сторон есть множество других тем для обсуждения. После визита Моди во все пять стран Центральной Азии в 2015 году Индия пообещала предоставить кредитную линию в объеме $1 млрд для создания потенциальных партнерств. Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве в рамках Евразийского таможенного союза будет способствовать развитию торговли и инвестиций, подкрепленных сильной политической волей с обеих сторон. Потенциал сотрудничества безграничен. 

Во-первых, Индия, будучи зависимой от импорта энергии, не может игнорировать огромные запасы нефти, газа и урана в центральноазиатских республиках, которых хватит для того, чтобы удовлетворить потребности как Нью-Дели, так и Пекина. На долю Китая и Индии приходится половина глобального импорта энергоресурсов, поэтому обеим странам нужно не конкурировать, а взаимодействовать в данной области. Политика Индии ”Соединим Центральную Азию” (инициатива, запущенная в 2012 году) не должна исключать участие Пекина. 

Во-вторых, развитие связей будет способствовать реализации проекта трубопровода ТАПИ, в отношении которого "Талибан"* посылает позитивные сигналы. 

В-третьих, будет развиваться партнерство Шанхайской организации сотрудничества, членами который являются Россия, Индия и Китай, и государства Центральной Азии. В настоящее время ШОС также сосредоточена на разрешении афганского кризиса. 

Как и стратегический треугольник Россия-Индия-Китай, партнерство Индии и Центральной Азии как одно из направлений ШОС может способствовать большей вовлеченности Нью-Дели во всех центральноазиатских республиках. 

* "Талибан" - движение, запрещенное в РФ

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