Удивительная судьба последней принцессы Египта

21 янв. 21:47

Голубоглазая Венера, Восточная жемчужина, девочка-подарок – все это имена Фавзии Фуад – последней египетской принцессы и первой супруги шахиншаха Ирана Мохамеда Реза Пехлеви. Она была необыкновенно хороша собой и ни в чем не уступала самым известным голливудским актрисам того времени.

Фуад вошла в историю как последняя принцесса Египта, которая по собственной воле отреклась от королевского титула. В ее жилах текла кровь аристократичных французов, грациозных черкесов, свободолюбивых албанцев.

Казалось, принцесса унаследовала от предков лучшие качества, чтобы жить в роскоши и благополучии, однако она прожила долгую и не всегда счастливую жизнь. Ей пришлось принимать сложные решения, проявить храбрость и настойчивость, чтобы обрести простое женское счастье.

Первый ребенок султана Египта и Судана Фуада I и королевы Назли - девочка, которую назвали Фавзия бинт Фуад, - в переводе - "победоносная", расцвела к 17 годам. Все отмечали ее необычную красоту - иссиня-черные волосы, пронзительно голубые глаза на тонком лице, врожденная грация, тонкая талия и точеная фигура.

Принцесса получила блестящее образование в учебном заведении Швейцарии, бегло разговаривала на французском, английском. Ей были близки традиции европейской культуры.

Росла она в благословенное время "восточной оттепели" когда ведущие мусульманские страны выбрали проевропейский путь развития. Завершив учебу, девушка вернулась на родину, где стала пленницей не только королевского титула и многочисленных предписаний, но и ислама: будучи королевской особой, она не могла наслаждаться радостями жизни, которые были доступны ее сверстницам.

Правящие дворы Египта и Ирана легко пришли к соглашению о бракосочетании детей. Фавзии Фуад лишь однажды довелось увидеть будущего мужа до свадьбы. По слухам Мохаммед Реза определился с выбором будущей жены, как только увидел фотографию египетской принцессы. Пышное свадебное торжество прошло в марте 1939 года. Однако принцесса, получившая вместе с замужеством титул шахдокхт (принцесса) Ирана, чувствовала неприятие со стороны правящего двора.

Отец мужа Реза Пехлеви пришел к власти в результате военного переворота, и хоть он стремился к светской жизни, деспотичный нрав давал о себе знать. Ей не разрешили взять из Египта любимые вещи, на каждом шагу ей давали понять, что у нее началась новая жизнь, были запрещены и контакты с родными, и не желая того, принцесса Египта и Ирана оказалась в золотой клетке.

В скором времени Мохаммед Реза Пехлеви вступил во власть, получив титул короля Ирана, но Фавзия счастливее не стала. На коронации Мохаммеда Реза Пехлеви присутствовал фотограф журнала Life Сесил Битон. Экзотическая красота иранской королевы привела его в необычайный восторг. Журналист назвал ее "азиатской Венерой". В ответ Фавзия приняла участие в специальной фотосессии для журнала. О красоте королевы заговорил весь мир.

Королева принимала участие в общественной и политической жизни Ирана. В чине полковника она командовала 2-м кавалерийским полком принцессы Фавзии. Однако в стремлении обрести личное счастье она приняла смелое решение – прекратить брак и вернуться в Каир.

Цена свободы была очень высокой. Ей пришлось оставить дочь на воспитании мужа, а Мохаммед Реза три года не признавал развод. Фавзию лишили титулов, привилегий, которыми наделили в Иране, и jна снова стала принцессой Египта.

Спустя четыре года после развода Фавзия Фуад повторно вышла замуж. На этот раз ее избранником стал полковник Исмаил Ширин. Замужество оказалось удачным. Египетская принцесса в полной мере испытала счастье материнства, родив сына и дочь. Семья жила в поместье Фавзии в Каире и на вилле в Александрии.

В 1954 году в Египте произошел переворот, власть оказалась в руках жестокого, склонного к тирании подполковника Гамаль Абдель Насера, но принцесса с супругом, хоть и опасались за свои жизни, остались на родине. К счастью все обошлось.

Следующий правитель Египта Анвар Садат придерживался лояльных политических взглядов и принцессу, дважды потерявшую корону, не беспокоил.

Последняя принцесса Египта прожила 91 год, пережив младшую дочь и супруга. Несмотря на потерю королевских титулов и привилегий, она до последнего дня оставалась принцессой для своего народа.