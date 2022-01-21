Антиковидный "МИР 19" скоро может появиться в аптеках

21 янв. 21:31

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подало заявку на начало клинического исследования лекарства против коронавируса "МИР 19", необходимого для использования препарата вне больниц, - сообщила пресс-служба ведомства.

Досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование "МИР 19" для применения "в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза" COVID-19 уже поступило в Минздрав России, говорится в сообщении агентства, передает "Интерфакс".

Напомним, ингаляционный препарат "МИР 19" был зарегистрирован 22 декабря 2021 года после двух фаз клинических исследований, но пока он предназначен лишь для применения в стационарах. Для того, чтобы лекарство стало доступно при лечении на дому и попало в аптеки, необходимо провести дополнительное специальное клиническое исследование, - сообщила ранее глава ФМБА Вероника Скворцова.