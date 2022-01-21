Памятник Рузвельту демонтировали в Нью-Йорке

21 янв. 21:23

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту демонтировали в Нью-Йорке, об этом сообщает CNN.

Политик запечатлен на коне, рядом идут индеец и темнокожий человек. Такая композиция была оценена как "расистская".

Решение о сносе памятника было принято еще в 2020 году во время протестов Black lives matter. Демонтаж длился двое суток и обошелся в $2 млн.

Скульптура была установлена перед входом в Американский музей естественной истории в 1940 году. Теперь ее планируется поместить в Президентской библиотеке Теодора Рузвельта в Медоре (Северная Дакота), которая откроется в 2026 году.