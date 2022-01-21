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Новые ограничения по коронавирусу вводятся в Нур-Султане

Новые ограничения по коронавирусу вводятся в Нур-Султане

Руководство Нур-Султана приняло решение о введении новых карантинных мер по коронавирусу. Соответствующее постановление издала главный санитарный врач столицы Казахстана Сархат Бейсенова.

Теперь для входа на объекты бизнеса, которые участвуют в проекте Ashyq, надо использовать мобильное приложение Ashyq.

В общественных местах, в том числе на открытом воздухе, надо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептических средств. Исключение может быть сделано для детей до пяти лет, а также во время занятий спортом на открытом воздухе.

Кроме того, Управлению общественного здравоохранения Нур-Султана дается рекомендация активизировать вакцинацию и ревакцинацию в городе.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

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