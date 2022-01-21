Снег заметает донской аэропорт Платов

21 янв. 21:13

Донские авиаторы приняли решение на время закрыть аэропорт Платов для очистки взлетно-посадочной полосы из-за мощного снегопада, обрушившегося на регион, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Взлетно-посадочная полоса закрыта на очистку по причине сильного ливневого снега", - цитирует собеседницу "Интерфакс".

В аэропорту на вылет задерживаются шесть авиарейсов, четыре авиалайнера, которые должны были приземлиться в ростовской воздушной гавани, отправлены на запасные аэродромы в Краснодар и Волгоград, - добавили в пресс-службе.