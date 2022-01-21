Карантин по коронавирусу ослабили в Восточном Казахстане

Жесткие коронавирусные ограничения поэтапно отменяют в Восточно-Казахстанской области, об этом стало известно на встрече бизнесменов с акимом региона Даниалом Ахметовым.
С субботы кафе и рестораны смогут работать в любое время суток. Устраивать торжественные, семейные, религиозные мероприятия в банкетных залах можно будет при 50-процентной заполняемости.
"Мы действительно являемся единственной областью в нашей стране, которая 100-процентно вакцинировала свое население в возрасте от 18 лет и старше", - цитирует Ахметова Sputnik Казахстан.
Он добавил, что единственный эффективный способ борьбы с ковидом - это ревакцинация, и до начала февраля необходимо ревакцинировать 238 тыс жителей ВКО.