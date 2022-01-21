Главы десяти сельских поселений Дагестана получили штрафы за сокрытие доходов

21 янв. 20:44

В отношении ряда глав сельских поселений на юге Дагестана прокуратура региона возбудила административные дела за сокрытие доходов, - сообщает пресс-служба ведомства.

"На официальных сайтах десяти муниципальных сельских образований Дербентского района нет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей за 2020 год. Прокуратура Дагестана привлекла глав этих поселений к административным штрафам", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В адрес глав этих поселений внесены представления об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, - добавили в прокуратуре.