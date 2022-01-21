Гололед спровоцировал массовые ДТП в Новой Москве

21 янв. 20:32

Сегодня вечером на 54-м километре Киевского шоссе в Новой Москве произошли массовые ДТП, которые спровоцировали сильный снег и гололед, из-за аварии образовалась пробка, - сообщили правоохранители.

Факт нескольких ДТП подтвердили в пресс-службе МВД столицы, не назвав количество попавших в аварию машин.

"Зафиксировано несколько ДТП в районе 54-го километра Киевского шоссе, на место направлены сотрудники ГИБДД, которые установят количество единиц столкнувшихся, а также наличие и состояние пострадавших. Отмечено затруднение движение в районе ДТП", - рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, передает РИА Новости.

Данные о числе автомобилей-участников ДТП разнятся: источник в правоохранительных органах сообщил, что в ДТП попали более 20 машин. В то же время представитель экстренных служб столицы отметил, что на Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись сразу девять автомашин, двух человек осматривают медики.