Абашидзе назвал единственное препятствие для восстановления авиасообщения между Россией и Грузией

21 янв. 20:23

Восстановить прерванное в 2019 году авиасообщение между Россией и Грузией не позволяет только пандемия Covid-19, рассказал спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Восстановление полетов возможно, если будет готовность и желание российской стороны. Полеты с Грузией прерваны по инициативе России. Единственное, что мешает восстановлению полетов, - это пандемия. Других факторов мы не видим", - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, Тбилиси готов приступить к обсуждению вопроса о возобновлении авиасообщения с РФ, если этого захочет Москва.

Абашидзе отметил, что данный вопрос обсуждался уже неоднократно, в том числе и на последней встрече в пражском формате с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

"Если российская сторона заявит о готовности возобновить авиасообщение с Грузией, мы готовы начать обсуждать технические вопросы на уровне соответствующих ведомств и провести соответствующие встречи", - заверил спецпредставитель грузинского премьер-министра.