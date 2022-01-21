Власти Ингушетии продлевают антиковидные ограничения

21 янв. 20:13

В Ингушетии из-за увеличения числа заразившихся новым штаммом решили продлить ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса до 1 марта 2022 года, - написал глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

"Появление нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон", создавшего угрозу очередного роста заболевших, подвело к решению о продлении срока действия ограничительных мер до 1 марта 2022 года, в республике уже выявлено 30 случаев заболевания. Учитывая прогноз о быстром распространении новой разновидности коронавируса, подписал указ о введении дополнительных мер безопасности", - написал Калиматов, передает ТАСС.

С 24 января по 1 марта включительно работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, это в первую очередь работники старше 60 лет и те, у кого имеется ряд серьезных хронических заболеваний. Также в указ внесено дополнение о создании условий для вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции с предоставлением им дня отдыха с сохранением заработной платы, - добавил глава региона.

Напомним, ранее в Ингушетии ограничили количество посетителей объектов общепита, спорта, банкетных залов, транспорта, концертных залов и театров, а также участников свадебных и похоронных мероприятий.