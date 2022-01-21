Власти КЧР удвоят число медбригад для помощи коронавирусным больным

21 янв. 19:42

С учетом специфики нового коронавирусного штамма "омикрон" власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют нарастить количество бригад для амбулаторной помощи заболевшим пациентам почти вдвое - с 67 до 122, - сообщили в региональном оперативном штабе.

"Система здравоохранения готовится к подъему заболеваемости с учетом особенностей "омикрона" - вдвое увеличится количество мобильных бригад для амбулаторной помощи, и на 79 врачей будет укреплено первичное звено. Количество кол-центров в медучреждениях КЧР увеличено с одного до 14, дополнительно для работы в них привлечены 54 работника", - рассказал председатель правительства КЧР Мурат Аргунов, передает ТАСС.

Будут наращены мощности ПЦР-лабораторий – они будут проводить до 3 840 исследований на коронавирус в сутки, а для укрепления амбулаторного звена будет привлечено дополнительно 113 единиц транспорта, - добавил Аргунов.