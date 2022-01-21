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Иранский газ снова пошел в Турцию

Иранский газ снова пошел в Турцию

Поставки газа из Ирана в Турцию возобновились после перерыва, об этом сообщила Национальная газовая компания ИРИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Shana, случившиеся 19 января технические неполадки, из-за которых поставки газа должны были быть приостановлены на десять дней, уже устранены.

Иранская сторона сообщает, что произошла утечка газа на станции на территории Турции.

Уточняется, что 17 января поставки иранского газа в Турцию уменьшились до трети от суточного контрактного объема.

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