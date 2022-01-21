Сотрудника мэрии Каспийска заподозрили в вымогательстве

21 янв. 19:31

Дагестанские следователи заподозрили должностное лицо городской мэрии Каспийска и его подельника в вымогательстве взятки у предпринимателя, - сообщили в следственном управлении СК России по республике.

"В отношении главного специалиста Управления имущественных отношений администрации города Каспийска и 30-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, - говорится в сообщении передает "Интерфакс".

Как полагает следствие, главный специалист Управления имущественных отношений города Каспийска направил посредника к предпринимателю - собственнику нестационарного торгового павильона - с требованием передать ему взятку в размере 100 тыс рублей за разрешение продолжить торговлю.

Собственник павильона обратился с заявлением в правоохранительные органы, а 18 января 2022 года в салоне своего автомобиля после получения взятки посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Дагестану, - сообщили в региональном СК.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обоих подозреваемых меры пресечения.