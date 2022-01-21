Айтишник подглядывал за двумя жительницами Черкесска через "Умный дом"

21 янв. 19:25

Сотрудника IT-компании заподозрили в неправомерном доступе к информации личного характера в Карачаево-Черкесии, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Правоохранители выяснили, что мужчина, пользуясь возможностями, которые ему давало служебное положение, получил доступ к личным кабинетам приложения "Умный дом", принадлежавших двум жительницам республиканской столицы.

"Злоумышленник осуществлял просмотры видеокамер, установленных в квартирах потерпевших. Он также совершил копирование компьютерной информации для дальнейшего использования в личных целях", - отметили в полиции.

Против 31-летнего жителя Черкесска открыто два уголовных дела по ч.3 ст.272 УК РФ, ему грозят принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы такой же длительности.