Лукашенко рассказал, как столкнулся с "омикроном"

21 янв. 19:05

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во второй раз переболел коронавирусом COVID-19 легче, чем в прошлый раз, поэтому не мог не участвовать в ряде мероприятий.

Глава государства подчеркнул, что мог не вручить премии "За духовное возрождение", хотя уже были варианты, что он выступит, а вручать будет кто-то другой. "Я подумал: обидятся люди, <...> Рождество Христово - я храмы и тогда не закрывал [в начале пандемии], и был в храме, а сейчас как не прийти? Прием на старый Новый год - я всегда принимал журналистов, артистов, наших культурных деятелей, чиновников. Как их не уважить, не наградить?", - поведал президент республики.

В частности, он отметил, что просто не мог пропустить прием на старый Новый год. "Я всегда принимал журналистов, артистов, наших культурных деятелей, чиновников. Как их не уважить, не наградить? Был ряд мероприятий, которые без президента быть не могли", - пояснил белорусский лидер.

Лукашенко также рассказал, что в этот раз у него был диагностирован "омикрон-штамм", который он перенес "фактически на ногах". "Не очень хорошо себя чувствовал, но на лыжах бегал, дрова рубил, все делал, как раньше. Единственное, не играли в хоккей", - сказал президент Беларуси.

Глава государства предположил, что в этот раз заразился коронавирусом от белорусских хоккеистов на тренировке. По его словам, сейчас он чувствую себя нормально, "но голос немного хрипит, вчера уже тренировку хоккейную провели".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 342 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В Беларуси коронавирус диагностировали у 721 103 человек, умерли - 5882.