Оксана Солопова и Лариса Байбакова удостоены почетных званий МГУ

21 янв. 18:59

Ученые-историки, сотрудники исторического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Оксана Солопова и Лариса Байбакова удостоены почетных званий. Такое сообщение опубликовано на сайте исторического факультета МГУ.

В нем говорится, что, по решению Ученого совета Московского университета, по итогам 2021 года кандидат исторических наук, заместитель декана - ученый секретарь, руководитель лаборатории истории диаспор и миграций, доцент кафедры истории ближнего зарубежья, первый заместитель председателя Совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Оксана Вячеславовна Солопова удостоена почетного звания "Заслуженный преподаватель Московского университета", а доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Лариса Вилоровна Байбакова - почетного звания "Заслуженный профессор Московского университета".

Торжественная церемония вручения дипломов Заслуженным профессорам, преподавателям, научным сотрудникам и работникам Московского университета прошла 18 января в Императорском зале МГУ (здание Института стран Азии и Африки).

Совет Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России сердечно поздравляет Оксану Солопову с "заслуженной высокой наградой", говорится на сайте организации.

"Желаем дальнейших творческих и профессиональных успехов, вдохновения и новых свершений!" - сказано в сообщении.

Оксана Солопова работает в МГУ с 1988 года, в том числе на историческом факультете с 1996 года, с этого же года ведет педагогическую деятельность. Она разработала многочисленные авторские учебные лекционные и семинарские курсы, создала и внедрила оригинальные и эффективные методики преподавания истории в различных областях исторического научного знания. Результаты ее научных исследований и многолетний педагогический опыт нашли отражение в учебниках и учебных пособиях для высших учебных заведений и школ, учебно-методических разработках и научных публикациях, общее количество которых превышает 110.

Благодаря системной, плодотворной педагогической и научной деятельности Оксаны Солоповой под ее руководством на историческом факультете МГУ были открыты учебно-научное направление "история Беларуси и белорусской диаспоры" и лаборатория истории диаспор и миграций, которую она возглавляет. По ее инициативе на историческом факультете ведется изучение деятельности общественных организаций белорусской диаспоры РФ и мира, создается Архив истории белорусской диаспоры.