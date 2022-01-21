Вымогатель из Ингушетии попался полицейским в аэропорту Минвод

21 янв. 19:03

Ставропольские полицейские минувшей ночью задержали в аэропорту Минеральных Вод объявленного в международный розыск по подозрению в вымогательстве жителя Ингушетии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

"С февраля по июль 2020 года подозреваемый со своим отцом незаконно требовал у жителя Ставрополья 1,3 млн рублей и угрожал ему при отказе дать деньги", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Одного из фигурантов дела полицейские задержали еще в июле 2020 года, его судили. Второй подозреваемый скрылся от следствия за пределами РФ и был объявлен в международный розыск, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство".

После задержания в аэропорту подозреваемый был арестован.