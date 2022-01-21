Спецпредставитель Армении поблагодарил Россию за помощь в переговорах с Турцией

21 янв. 18:48

Спецпредставитель Армении по урегулированию отношений с Турцией, вице-спикер парламента Рубен Рубинян сегодня обсудил с послом России в Армении Сергеем Копыркиным процесс армяно-турецкого урегулирования, - сообщила пресс-служба парламента Армении.

"Заместитель председателя парламента Армении Рубен Рубинян обсудил с послом РФ в Армении вопрос нормализации армяно-турецких отношений. Рубинян поблагодарил российскую сторону за готовность оказать содействие в процессе урегулирования отношений и организации встречи с турецким спецпредставителем, которая прошла в Москве", - говорится в сообщении, передает ТАСС.