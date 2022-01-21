ООН предупредила об опасности возникновения более опасного штамма COVID-19

21 янв. 18:37

Следующий штамм коронавируса COVID-19 может быть хуже, чем "омикрон". Такое заявление сделал сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления перед Генеральной Ассамблеей по приоритетам работы на 2022 год.

"Омикрон стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже. Прекращение распространения инфекции должно быть главным пунктом повестки дня повсюду. В то же время вирус нельзя использовать как прикрытие для подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы прессы", - поведал глава организации.

Он также отметил, что важно продолжать кампанию по глобальной вакцинации. "В прошлом октябре Всемирная организация здравоохранения поставила задачу вакцинировать 40% населения планеты к концу 2021 года и 70% - к середине этого года. Мы пока не приблизились к этим целям", - констатировал Гутерриш.

Генсек ООН акцентировал внимание на том, что сегодня в мире ежемесячно производится уже 1,5 млрд доз вакцин от COVID-19, однако их распределение скандально неравномерно. "Надо сделать так, чтобы вакцинация была всеобщей. Не вирус должен распространяться как лесной пожар, а вакцины", - цитирует его ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 342 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 10 987 774 человек.