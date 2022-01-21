Домашняя баклажанная икра едва не убила жителя Армении

21 янв. 18:32

Житель Лорийской области заболел ботулизмом, такое сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении.

Отравившийся был госпитализирован в медцентр "Армения" в Ереване, она находится в состоянии средней тяжести.

Как передает Sputnik Армения, бактерии были в домашней баклажанной икре.

Врачи напоминают, что зараженные продукты могут на вид и вкус не отличаться от обычных. К симптомам ботулизма относятся слабость, тошнота, боли в животе, затрудненное дыхание, проблемы с глотанием, пелена перед глазами и двоение в них.