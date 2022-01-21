Майкоп принимает чемпионат ЮФО по настольному теннису

21 янв. 18:31

В майкопском Дворце спорта "Якуб Коблев" сегодня прошла торжественная церемония открытия чемпионата Южного федерального округа (ЮФО) по настольному теннису, в котором принимают участие около сотни теннисистов из пяти регионов страны: Краснодарского края, Крыма, Республики Адыгея, Ростовской и Волгоградской областей.

В ходе торжественного открытия соревнований состоялось награждение победителей и призеров командных матчей, которые проходили днем ранее, - передает "АиФ-Адыгея".

По итогам первого дня сильнейшими среди мужчин стали спортсмены из Кубани, второе место заняла команда Адыгеи.

Среди женских команд сильнейшей стала тоже команда Краснодарского края. Второе место заняла Ростовская область, а третье – команда Крыма.

Личные соревнования спортсменов продлятся до воскресенья.