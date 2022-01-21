Грузинский и испанский футбольные клубы подписали соглашение о сотрудничестве

21 янв. 18:24

Тбилисский футбольный клуб "Сабуртало" и испанская "Валенсия" подписали соглашение о сотрудничестве сроком на три года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте грузинской команды.

Согласно договору, между "Сабуртало" и "Валенсией" будет действовать программа обмена опытом: курсы повышения квалификации для тренеров; стажировки для талантливых юных футболистов; постоянная коммуникация между руководящими структурами двух клубов и т.д.

В сообщении на сайте "Валенсии" подчеркивается, что основной задачей сотрудничества является развитие академии "Сабуртало", которая должна стать максимально профессиональной и обрести свою идентичность. В частности, в "Сабуртало" будет находиться представитель испанского клуба, в чьи обязанности будет входить мониторинг и общее руководство процессом.

Кроме того, в рамках сотрудничества у "Сабуртало" будет возможность усилить состав футболистами "Валенсии" для участия в Лиге конфедераций УЕФА.