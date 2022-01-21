РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Нелетная погода развернула на запасной аэродром из Геленджика два самолета

Нелетная погода развернула на запасной аэродром из Геленджика два самолета

Сегодня вечером в аэропорту кубанского Геленджика не смогли приземлиться два авиалайнера – из-за сложных погодных условий они были направлены на запасной аэродром, - сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"По причине сложных метеоусловий Геленджика на запасной аэродром в Анапу ушли два рейса: "S7" Москва (Домодедово) - Геленджик и "Россия" Санкт-Петербург (Пулково) - Геленджик ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Все технические службы аэропорта Краснодара готовятся к аномальному снегопаду и возможному закрытию авиаузла из-за ухудшения видимости, к удару непогоды готовят всю перронную технику, а ночная смена воздушной гавани усилена дополнительным персоналом, - добавили в пресс-службе.

1210 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version