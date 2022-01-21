Нелетная погода развернула на запасной аэродром из Геленджика два самолета

21 янв. 18:10

Сегодня вечером в аэропорту кубанского Геленджика не смогли приземлиться два авиалайнера – из-за сложных погодных условий они были направлены на запасной аэродром, - сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"По причине сложных метеоусловий Геленджика на запасной аэродром в Анапу ушли два рейса: "S7" Москва (Домодедово) - Геленджик и "Россия" Санкт-Петербург (Пулково) - Геленджик ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Все технические службы аэропорта Краснодара готовятся к аномальному снегопаду и возможному закрытию авиаузла из-за ухудшения видимости, к удару непогоды готовят всю перронную технику, а ночная смена воздушной гавани усилена дополнительным персоналом, - добавили в пресс-службе.