Переговоры Лаврова и Блинкена укрепили рубль

21 янв. 18:03

Курс рубля на Московской бирже укрепился к доллару и евро после состоявшихся сегодня переговоров в Женеве министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Перед началом встречи, по данным на 13:00 (мск), курс доллара находился на отметке в 76,55 рубля (падение на 0,17%), а курс евро составлял 86,77 рубля (рост на 0,07%).

После завершения переговоров, по состоянию на 15:50 (мск), доллар опустился до 76,38 рубля (снижение на 0,39%) а евро - до 86,64 рубля (снижение на 0,08%), передает ТАСС.

Напомним, 21 января в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. По окончании встречи глава российского МИД отметил, что на следующей неделе США передадут РФ письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности. После этого Лавров и Блинкен намерены встретиться еще раз.