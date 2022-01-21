У России будет еще одна антикоронавирусная вакцина

21 янв. 17:48

В Минздрав России поступила заявка на регистрацию еще одной антикоронавирусной вакцины - "Конвасэл", которую разработал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), - следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл. Срок годности вакцины составляет шесть месяцев, - передает ТАСС.

Еще 19 июля прошлого года ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Оно проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.