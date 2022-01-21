Лукашенко посоветовал заразившимся коронавирусом особо не переживать

21 янв. 17:45

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал людей, заразившихся коронавирусом COVID-19, особо не переживать.

"Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда - это беда. Молодым людям и переживать нечего", - приводит его слова президентская пресс-служба.

Глава белорусского государства также обратился к международным организациям. "Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми", - сказал Лукашенко.

Помимо этого, он выразил мнение, что справиться с пандемией будет легче, если омикрон-штаммом коронавируса переболеет как можно больше людей. "Один то ли американский, то ли западный специалист заявил: "Если омикрон такой легкий вирус, давайте переболеем все, и это будет вакцина для нас". С моей точки зрения, идеальное предложение", - цитирует президента республики ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 342 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В Беларуси коронавирус диагностировали у 721 103 человек, умерли - 5882.