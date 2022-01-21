Дело о возможном вымогательстве расследуют полицейские в Дагестане

21 янв. 17:42

Уголовное дело о вымогательстве расследуют в Кизилюртовском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В четверг 13 января в дежурную часть обратился житель Кизилюртовского района, который рассказал, что 28-летний житель Буйнакска вымогал у него 80 тыс рублей.

Потерпевший рассказал, что в декабре минувшего года между его сыном и подозреваемым вспыхнул конфликт, в результате последний получил телесные повреждения.

"Заявитель хотел уладить произошедшее без постороннего вмешательства, поэтому предложил подозреваемому пойти на примирение, однако данный исход не устроил горожанина. Вымогатель стал шантажировать заявителя обращением к правоохранителям и требовать денег. Поняв, что "по-хорошему" не получится, потерпевший заявил об этом в полицию", - говорится в сообщении.

Правоохранители организовали передачу муляжа с деньгами возможному вымогателю, при получении денег он был задержан с поличным и доставлен в отдел, где рассказал, что драка, действительно, происходила, однако никаких денег он не вымогал - по его словам, их, чтобы "замять" инцидент, ему предложил заявитель.

Подготовлен материал для вынесения процессуального решения, идет предварительное расследование. Выясняются все обстоятельства преступления.