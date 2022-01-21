Снег в столичном регионе будет идти еще сутки

21 янв. 17:34

Жителям столичного региона стоит подготовиться к тому, что снег будет испытывать их на прочность до конца субботы, а сугробы к 23 января вырастут на 5-10 см, - сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Через Центральную Россию будет проходить несколько атмосферных фронтов, которые затронут московский регион. Будет идти снег, но не все два дня, а волнами: всего будет где-то три волны, в которых выпадет от 5 до 8 мм осадков, то есть на 5-10 см может увеличиться высота снежного покрова к воскресенью", - рассказал он, передает ТАСС.

Всего за эти сутки в столичном регионе может выпасть до 10-15% от месячной нормы, но к воскресенью снегопады закончатся, - добавил метеоролог.