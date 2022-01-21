Мать и сын мошеннически набрали кредитов на $15 тысяч в Армении

21 янв. 17:18

Расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере завершено в Армении. Такое сообщение распространил Следственный комитет РА.

Правоохранители выяснили, что 27-летний житель села Воскеат Армавирской области, действуя вместе со своей матерью, обманом завладел паспортными данными и сведениями о банковских картах односельчан и знакомых.

С помощью этой информации он оформлял кредиты в интернете и обналичивал их, передает News.am.

В общей сложности известно о 15 преступных эпизодах на 7 173 429 драмов (почти $15 тыс). Подозреваемым предъявлены обвинения, с них взята подписка о невыезде. Дело передано в суд.