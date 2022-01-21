В Тбилиси до конца года проведут заключительный этап реформы такси

21 янв. 17:16

Мэрия Тбилиси приступит к реализации третьего этапа реформы такси в столице до конца 2022 года. Об этом сообщил вице-мэр Ираклий Хмаладзе.

"В связи с третьим этапом реформы, у нас будет коммуникация с субъектами, предоставляющими этот сервис, после чего мы разработаем условия и с конца года начнем осуществление третьего этапа", - цитирует Хмаладзе "Sputnik Грузия".

Согласно предварительным данным, третий этап реформы предполагает обновление автопарка и введение запрета на перевозку пассажиров на старых автомобилях.

Напомним, реформа такси в Грузии началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование, а на втором этапе, стартовавшем в октябре 2019 года, такси разделили на две категории - "А" и "В".

Такси категории "А" - это машины белого цвета с левым рулем, водителям которых разрешается подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Также на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.

Такси категории "B" могут быть любого другого цвета. Им запрещается размещать опознавательные знаки такси и подбирать пассажиров на улице. Кроме того, они могут работать только с таксомоторными компаниями и ездить исключительно по вызовам.