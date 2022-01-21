Эрдоган сообщил о готовности Турции устранить напряженность между Россией и Украиной

21 янв. 17:02

Турция готова к посредническим усилиям и посильному вкладу в мир между Украиной и Россией. Об этом заявил после пятничной молитвы в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что любая попытка оккупации или войны между Украиной и РФ станет серьезным ударом по стабильности во всем регионе. Анкара выступает против этого, добавил глава турецкого государства.

Кроме того, Эрдоган допустил, что может отправиться в Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины. "Не исключаю телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву", - цитирует его агентство Anadolu.