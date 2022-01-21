ЕАЭС рассчитывает на Узбекистан

21 янв. 16:55

Совет Евразийской экономической комиссии обсудит активизацию вовлечения стран-наблюдателей в процессы, происходящие в рамках Евразийского экономического союза.

Речь идет, в первую очередь, об Узбекистане, сообщил вице-премьер Беларуси, член совета Игорь Петришенко.

В декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с предложением расширить участие стран-наблюдателей ЕАЭС в работе органов ЕЭК.

"По поручению глав государств мы будем сегодня рассматривать активизацию вовлечения в вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС наших наблюдателей, в первую очередь Узбекистана. Это была инициатива Узбекистана, что надо более активно использовать статус государства-наблюдателя и в плане работы в рамках Евразийской экономической комиссии, и в плане решения актуальных тем, которые важны как для членов союза, так и для государств-наблюдателей", - приводит слова Петришенко Sputnik Узбекистан.

Как отметил белорусский вице-премьер, совет также обсудит расширение торговли ЕАЭС с третьими странами, вопросы таможенно-тарифной защиты, создание благоприятных условий для передвижения товаров в рамках союза.

Он подчеркнул, что на повестке дня стоят более 30 вопросов.

"Это актуальные темы, которые связаны с вопросами продвижения наших товаров, реализации подписанного в конце прошлого года главами государств соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб при передвижении товаров, прослеживаемости товаров", - добавил член совета.

Также Петришенко обратил внимание на то, что по результатам 2021 года внутренний товарооборот в ЕАЭС возрос на 23%.