США на следующей неделе ответят России на предложения о гарантиях безопасности

21 янв. 16:52

На следующей неделе США собираются представить в письменном виде свои ответы на предложения России о гарантиях безопасности. Об этом заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я сказал ему (Лаврову), что после консультаций, которые мы проведем в ближайшие дни с союзниками и партнерами, мы рассчитываем, что на следующей неделе сможем более подробно и в письменном виде поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями", - цитирует его ТАСС.

Блинкен отметил, что после того, как РФ изучит письменные предложения США по безопасности, стороны планируют провести новую встречу на уровне глав внешнеполитических ведомства.

Напомним, 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.