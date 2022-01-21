В Дагестане отравились более 170 человек, из них 160 - дети

21 янв. 16:46

В дагестанском Хасавюрте медики продолжают оказывать помощь лицам с кишечным отравлением, пишет "Интерфакс".

О том, что в больницы поступили десятки детей с отравлением сообщалось еще 18 января. На сегодняшний день пациентов, с признаками острой кишечной инфекции, стало больше.

"На сегодня количество обратившихся за помощью к медикам с признаками острой кишечной инфекции достигло до 172 человек, из которых 160 - дети. На стационарном лечении находятся 46 пациентов, из которых 40 - дети. Им оказывают всю необходимую помощь", - сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Прокуратура республики проводит проверку.