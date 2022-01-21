Зачем президент Ирана приезжал в Россию?

21 янв. 17:00

19 января в Москву впервые прибыл новый президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси. В чем была главная цель визита и почему программа встреч оказалась такой широкой, "Вестник Кавказа" спросил у экспертов по региону.

На встрече с Владимиром Путиным иранский президент обсудил ряд важных международных вопросов. В центре внимания были, конечно же, ядерная сделка и санкции против Ирана. С тех пор, как Дональд Трамп вышел из СВПД, соглашение развалилось, а ЕС и США сохранили санкции против Тегерана. Россия делает все, чтобы реанимировать ядерную сделку, и это высоко ценят в Иране.

Для Кремля визит Раиси очень важен, и Владимир Путин поблагодарил коллегу за то, что "вы нашли время в непростые ковидные времена приехать в Москву". Иранская сторона довольна тем, как развиваются двусторонние отношения, и Раиси заявляет, что его страна желает, "чтобы эти отношения были устойчивыми и всесторонними". Несмотря на пандемию, экономические отношения идут в рост, и, по словам Путина, в прошлом году товарооборот вырос на 38%.

На международной арене сотрудничество выходит за пределы СВПД. Москва и Тегеран поддерживают сирийского президента Башара Асада в его борьбе с вооруженной оппозицией и террористами. "У нас есть очень хороший опыт сотрудничества с Россией в Сирии, это взаимодействие по борьбе с терроризмом в регионе, в Сирийской Арабской Республике. Такой хороший опыт может создать предпосылки для того, чтобы мы во многих других направлениях могли бы его применить", — сказал Раиси. Подобный опыт может быть распространен и на Афганистан, поэтому Путин говорил с иранским коллегой и по данному вопросу.

Иранский политолог Рухолла Моддаббер отмечает, что цель визита — не только сверка часов по международным вопросам, но и наращивание двустороннего экономического сотрудничества.

"Визит президента Ирана господина Раиси в Россию важен по разным причинам. Во-первых, внешняя политика тринадцатого правительства основана на близости и сотрудничестве с Россией, Китаем и его соседями. Во-вторых, целью поездки было не только обсуждение ядерных вопросов, но и акцентирование внимания на развитии долгосрочного стратегического экономического, культурного, политического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности между Ираном и Россией. Господин Раиси подчеркивает увеличение товарооборота между Ираном и Россией до более чем $10 млрд. Также были достигнуты договоренности с господином Путиным о расширении культурного, туристического и научного сотрудничества", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Моддаббер отмечает, что "сегодня Иран считает Россию своим самым важным другом, партнером и соседом".

Эксперт РСМД Кирилл Семенов видит основную цель визита в экономической плоскости. "Раиси приезжал в Москву обсудить большой спектр вопросов, но если сосредоточиться на главном, то он приехал за инвестициями. Он пытался найти в Москве новые источники финансирования Ирана, в том числе через подписание договора на 20 лет о сотрудничестве, проект которого он привез. Для Тегерана важно получать новые источники финансовых поступлений с учетом того сложного положения, в котором оказалось иранское государство", - подчеркнул он.

Аналогичный 20-летний договор ИРИ уже подписала с Китаем. Однако у Москвы пока нет готовности идти Тегерану навстречу по вопросу финансов, уверен Семенов: " Россия не готова в целом принимать полностью иранские предложения и будет пытаться включить, вероятно, в этот договор какие-то свои инициативы, чтобы прежде всего думать о собственной выгоде, а не только о том, как поддерживать Тегеран".

Хотя Иран и Россия остаются стратегическими партнерами, в экономическом смысле большой прогресс не наблюдается. Для сравнения товарооборот РФ с Турцией превышает $20 млрд, а с Ираном с примерно таким же населением этот показатель в разы ниже. Главное, что объединяет Россию и Иран – Сирия, полагает Семенов: "Пока что военно-политическая составляющая партнерских отношений сосредоточена на Сирии. Если убрать Сирию, то у России и Ирана в военно-политической сфере кроме взаимных совместных позиций о противодействии американскому империализму, ничего не остается. Раиси хочет расширить стратегическое партнерство за рамки сирийского кейса".

В геополитическом смысле Россия пытается использовать свои связи с Ираном как аргумент для давления на Запад и инструмент наращивания влияния на Ближнем Востоке, который покидают американцы: "Здесь мы видим совместные маневры России, Китая и Ирана, которые на этом направлении также продвигаются. Соответственно, на этом фоне уже по-другому звучат российские инициативы о создании конференции безопасности в зоне Персидского залива, о формировании новой архитектуры безопасности, которая, согласно российским инициативам, также может для Ирана иметь позитивное значение".

Во время визита в Москву Раиси выступил перед депутатами Государственной думы и провел коллективную молитву в Московской соборной мечети.

"Встреча господина Раиси с мусульманскими учеными и священнослужителями, посещение Соборной мечети в Москве и его приветствие со стороны российских мусульман также связаны с тем, что ирано-российские отношения находятся на очень хорошем этапе. При новом правительстве в ИРИ усилится военное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности. Сегодня в Индийском океане проходят крупные совместные маневры между Ираном, Россией и Китаем. Иными словами, Иран строит большой стратегический союз в сфере безопасности, экономики и культуры с Россией. Сотрудничество между Ираном и Россией также очень важно для мусульманского сообщества и будет способствовать укреплению мира и дружбы. Новое правительство Ирана доверяет России, а Россия является важным стратегическим партнером Ирана", - комментирует Рухолла Моддаббер.

Кирилл Семенов видит в проповеди демонстрацию близости Ирана к России. "Эта акция показывает особую близость отношений Москвы и Тегерана как стратегических партнеров. Она должна была продемонстрировать направленность двух стран на доверительное сотрудничество", - заключил востоковед.