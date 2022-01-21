Блинкен сообщил об откровенных переговорах с Лавровым

21 янв. 16:21

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам встречи в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что переговоры с российским получились откровенными.

"Сегодняшняя дискуссия с министром Лавровым была откровенной и субстантивной", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен также сообщил, что они с Лавровым согласились с важностью продолжения дипломатической работы. "Мы с министром иностранных дел Лавровым согласились с тем, что важно, чтобы дипломатический процесс продолжался", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 18 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия - НАТО 12 января и встречу Постоянного совета ОБСЕ 13 января. 21 января Лавров и Блинкен провели встречу в Женеве.